HABER

İZBAN'daki grevin ertelenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz: "Karar bizi üzmüştür. Trenlerin başlaması, işverenin işçi arkadaşlarımızı işlerine davet etmesine bağlı. Bizim kanuna muhalefet eden bir anlayışımız yok"

İZMİR (AA) - Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevin Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin, "Karar bizi üzmüştür. Trenlerin başlaması, işverenin işçi arkadaşlarımızı işlerine davet etmesine bağlı. Bizim kanuna muhalefet eden bir anlayışımız yok." dedi.

Ervüz, sendika binasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 30'uncu gününe giren grevde Cumhurbaşkanlığının verdiği grev erteleme kararını gece öğrendiklerini söyledi.

Kararın, grevlerin istendiği zaman ertelenebildiğini gösterdiğini ifade eden Ervüz, şunları belirtti:

"Bu karar grevin siyasal olmadığının bir ifadesi. Bize, 'Bu grev ideolojik bir grevdir, bu grev CHP'nin İzmir'de kaybetmesine yönelik çabaların sonucudur.' diyenler vardı. Grevin ertelenmesi bunlara bir cevaptır. Mademki bu kadar süredir ertelemeyi düşünüyorlardı neden bu işçileri ekmeksiz bıraktılar, sigortalarının yatmasını engellediler. Baştan bu kararı alıp uygulamaya koysalardı daha iyiydi."

Ervüz, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin dün akşam sosyal medyadan greve ilişkin yaptığı paylaşımın kendilerini ümitlendirdiğini, sundukları teklifle işverenin verdiği arasındaki 5 - 6 puanın kapatılmasına yardımcı olacağını düşündüklerini belirtti.

Kararın uygulanacağını anlatan Ervüz, "Karar, bizi üzmüştür. Trenlerin başlaması, işverenin işçi arkadaşlarımızı işlerine davet etmesine bağlı. İşçi arkadaşlarımız ne zaman işe davet edilirse trenler o zaman çalışmaya başlayacak. Bizim kanuna muhalefet eden bir anlayışımız yok. Büyük bir ihtimalle seferler yarın başlar." dedi.

Ervüz, açıklama sonrası grevin sürdüğü İZBAN Alsancak İstasyonu'nda işçilerle bir araya geldi.

Öte yandan İZBAN'dan yapılan açıklamada seferlerin en hızlı şekilde başlaması için planlama yapıldığı belirtildi.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Çocuk mehteran takımı gönülleri fethediyorÇocuk mehteran takımı gönülleri fethediyor
Beyaza bürünen İstanbul'un Anadou Yakası havadan fotoğraflandıBeyaza bürünen İstanbul'un Anadou Yakası havadan fotoğraflandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı kararı grev İZBAN grevi tren

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı! TÜKOV Başkanı'ndan büyük vurgun

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı!

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelere dikkat!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Devam edecek...

Üniversite öğrencilerinin kar topu savaşı! Önce halay çektiler, sonra da...

Üniversite öğrencilerinin halaylı kar topu savaşı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.