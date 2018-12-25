İzciler, Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

Bedir ALTUNOK/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)- TÜRKİYE İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekâtı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla 14'üncü Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi. 23 kentten 194 izci lideri ile KKTC, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden 64 izci, şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sarıkamış Harekâtı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Erzurum'un Şenkaya ilçesi Gaziler köyündeki ilk törene katılan izciler, ardından Şenkaya Kaymakamlığı'nın düzenlediği fener alayında şehitleri andı. Gaziler köyündeki törenden sonra izciler, 14'üncü Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı kapsamında Allahuekber Dağları'nın Kaynakyayla mevkisine doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti. Kar yağışı altında başlayan ve yolun dik olmasından dolayı zorlu geçen yürüyüş, yaklaşık 3,5 saat sürdü. İzciler, asker dedelerinin 104 yıl önce izlediği yolu takip ederek Kaynakyayla bölgesine ulaştı.

ÇADIRDA SABAHLADILAR

İzciler öğleden sonra ise Mehmetçiklerin donarak şehit olduğu Fırıntepe'yi ziyaret etti. İki saatlik saygı yürüyüşünün ardından şehitliğe ulaşan izciler, karların üzerine sırt üstü yatarak 'şehadetin tefekkürü' uygulamasını yaptı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu patika yollardan tek sıra halde ilerleyerek kamp alanına dönen izciler, geceyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgede çadırlarda uyku tulumlarında geçirdi.