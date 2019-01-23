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İzciler, zorlu kış şartlarında eğlenerek öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izcilik hizmetleri kapsamında desteklediği Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı başladı.

İzciler, zorlu kış şartlarında eğlenerek öğreniyor

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izcilik hizmetleri kapsamında desteklediği Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı başladı. Her yıl İBB ve Türkiye İzcilik Federasyonu’nun düzenli bir şekilde düzenlediği ileri düzey izcilik kampı, okulların tatil olmasıyla birlikte ortaokul ve lise düzeyinde ki binlerce izciyi ağırlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen İleri Düzey Kış İzci Kampı birer haftalık eğitimler ile 3 dönem şeklinde gerçekleştirilecek. Başalan Yaylası Tevfik Rüştü Günday İzcilik Tesisi'nde düzenlenen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı yoğun kış şartları altında gençlerin kamp becerilerini geliştirmelerini ve doğaya uyum sağlamalarını amaçlıyor. Teorik izcilik eğitimleriyle birlikte kamp sırasında çocuk ve gençlere ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimler veriliyor. İlk dönemde başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 692 izci katıldı. İzcilik Federasyonu’nun uzman öğretmenleri tarafından verilen dersler, İBB’nin teknik ve lojistik destekleri ile izciler soğuk doğa şartlarında eğlenerek ve öğrenerek eğitim alıyor.

“BAŞTA VATAN SEVGİSİ, BAYRAK SEVGİSİ VE AHLAKİ DEĞERLERDİR”

İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, izciliğe olan desteğin devam edeceğini vurgulayarak “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde her yıl düzenli olarak Bolu Aladağ Kış Kampı’nda ileri düzey izcilik kampı gerçekleştirilmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizde başta ulaşım olmak üzere, üç öğün yemek için aşçılarımız burada üç çeşit yemek hazırlıyor. Bunun yanında sağlık hizmetleri için doktorlarımız, tıbbi malzemeler ve teknik elemanlarımız burada yer almakta. Kamp süreci boyunca, Büyükşehir Belediyemiz üç öğün yemekten tutun sağlık, giyim ve birçok teknik hizmeti sunmaktadır. Burada ki eğitimlerin gençlerimizin birlikte hareket etmeyi, dostluğu ve arkadaşlığı öğrenmelerine çok büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Bizim genç nesillere vermek istediğimiz diğer eğitimler ise başta vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve ahlaki değerler gibi önemli değerlerdir. Büyükşehir Belediyemize ve Türkiye İzcilik Federasyonu’na güvenip evlatlarını gönderen ailelere de teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’da bu tür etkinliklere destek veriyor ve selamlarını iletiyor” dedi.

BURASI GÜZEL HERKESE TAVSİYE EDİYORUM

İleri düzey kış izci kampına Manisa’dan katılan Zeynep Kızılöbek kampta eğlendiğini belirterek, “Yaklaşık yedi yıldır izcilik yapıyorum. Bu kampa ilk defa geliyorum. İlk milli kampım oldu. Kampımız güzel geçiyor ve kamp ateşleri yakıyoruz. Kayak yapmayı öğreniyoruz. Bir sürü daha istasyonlarımız olacak. Burası güzel herkese tavsiye ediyorum. Bence izcilik güzel yapın yani benim hoşuma giden bir şey” ifadelerini kullandı.

Üç yıldır izcilik yapan Eren İşcan ise iglo (kar evi) yapımı ve içindeki yaşam şartlarını anlatarak, “Bu igloları belli uzunluklarda ki kar kalıplarını keserek yapıyoruz. İki günde anca yapabiliyoruz. İçerisi dışarıya göre daha sıcak oluyor. Yani içinde uzun bir süre üşümeden kalabiliyorsunuz. İgloları yapmamızın en önemli nedeni soğuk havayı etkileyerek daha sıcak bir ortamda kalabilmek. Yapması zorlu oluyor çünkü belli ölçülerde kesiyorsunuz gerçekten keyifli ve zevkli bir şey” diyerek bilgi verdi.

4 - 10 Şubat 2019 tarihleri arasındaki son hafta etkinlikleri ise uluslar arası nitelikte olacak. Türk izcilerle birlikte Suriyeli, Filistinli ve Türkmen İzcilerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından katılacak 500 genç katılacak.

İzciler, zorlu kış şartlarında eğlenerek öğreniyorİzciler, zorlu kış şartlarında eğlenerek öğreniyorİzciler, zorlu kış şartlarında eğlenerek öğreniyorİzciler, zorlu kış şartlarında eğlenerek öğreniyor

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