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"İzcilerin mahsur kalması söz konusu değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:17 | Son Güncelleme

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Sarıkamış Şehitleri anısına yürüyüş yapan izcilerin çığ düşmesi ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı iddialarının doğru olmadığı açıklandı - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı: "Bahsi geçen yere gidildiğinde izcilerin yürüyüşlerine devam ettiği görülmüş olup, ekiplerimiz izcilerin yaylada kalan eşyalarının araçlarla alınabilmesi için yolu ulaşıma açmışlardır. İzcilerin mahsur kalması söz konusu değildir"

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Sarıkamış Şehitleri anısına yürüyüş yapan izcilerin dönüş yolunda mahsur kaldığı iddialarının asılsız olduğu açıklandı.

İzcilerin yürüyüş sırasında çığ düşmesi ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı yönünde medyada haberlerin yer alması üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Twitter üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün yayınlanan haberlerde izcilerin mahsur kaldığının paylaşıldığını hatırlatarak, şunlar ifade edildi:

"Söz konusu yere yakın muhtarlar tarafından izcilerin mahsur kaldığı, yolun acilen ulaşıma açılması gerektiği ekiplerimize bildirilmiştir. Fakat bahsi geçen yere gidildiğinde izcilerin yürüyüşlerine devam ettiği görülmüş olup, ekiplerimiz izcilerin yaylada kalan eşyalarının araçlarla alınabilmesi için yolu ulaşıma açmışlardır. İzcilerin mahsur kalması söz konusu değildir."

Şenkaya ilçesinde 23 Aralıkta, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla "Allahuekber Şehitlerini Anma" programı düzenlenmişti.

Türkiye İzcilik Federasyonu, Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince, ilçedeki Gaziler Mahallesi Kaymakam Mehmet Gök Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin 23 ilinden ve Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ile Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden gelen 258 izci, ecdadı anmak için harekatın gerçekleştiği Şenkaya ilçesindeki Gaziler köyünde toplanmıştı.

Bu yıl 14. kez düzenlenen "Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı" etkinliği çerçevesinde köyde gerçekleştirilen anma töreninin ardından izciler, kamp için Allahuekber Dağı'na doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçmişti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen 104 yıl önce ecdadın donma pahasına yürüdüğü yolu takip eden izciler zaman zaman 1 metre kalınlığındaki karla kaplı patika yolları tek sıra halinde aşarak Kaynakyayla bölgesine ulaşmıştı.

"İzcilerin mahsur kalması söz konusu değil"

- Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Sarıkamış Şehitleri anısına yürüyüş yapan izcilerin çığ düşmesi ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı iddialarının doğru olmadığı açıklandı - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı: "Bahsi geçen yere gidi

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü

Erzurum'da 11 ülke 23 kentten izciler ecdadın izinden yürüdü
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum izci kar mahsur kalma tipi

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