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İZDENİZ'de 'vapur kiralama' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, İZDENİZ'in Körfez taşımacılığında kullandığı 15 katamaran gemiden 4'ünün iskelede bağlı olduğunu, bu gemiler kullanılmadığı halde 4 yeni geminin kiralanması için ihaleye çıkıldığını söyledi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, İZDENİZ'in Körfez taşımacılığında kullandığı 15 katamaran gemiden 4'ünün iskelede bağlı olduğunu, bu gemiler kullanılmadığı halde 4 yeni geminin kiralanması için ihaleye çıkıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi, 'havuzlama, saatli bakım ve arızalar' nedeniyle gemilerin hepsini aynı anda kullanmanın mümkün olmadığını, bir geminin bakımının 16 saat sürdüğünü, 2020 yılı içerisinde 10 geminin bakıma alınacağını ve her geminin yaklaşık 30 gün bakımda kalacağını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş., ihaleye çıktı. İhalede 117 milyon Avro'ya 15 kataramaran yolcu gemisi aldı. Bir de 3 adet araç taşımak için feribot alımı ihalesi gerçekleştirdi. 15 vapurdan sonuncusu, 2017 yılının Eylül ayında teslim alındı. Hizmete girdi. Ancak 2017 yılında ihaleye çıkılan ve sonuncusu da 2017 yılında alınan gemilere rağmen, 2017 yılının aralık ayında ihaleye çıkıldı. Yapılan ihalelerle bugüne kadar tekne kiralamaya devam edildi" dedi.
İZDENİZ'in 4 yolcu taşıma vapurunu, iskelelerde atıl şekilde bıraktığını ileri süren Çalışkan, "Defalarca iskelelerde teknelerin bağlı şekilde olduğunu görüntüledik. Bu teknelerin her biri 7 milyon Avro civarında. Bu paralara alınmış bir geminin çalıştırılmayarak yerine araç kiralanması, paraların boşa harcanmasıdır. Bütçenin etkin kullanılmamasıdır. Gemilerden 4'ü iskelelerde bağlı dururken, neden kiralama yapılıyor? İZDENİZ'in Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara'da ikamet ediyor. Ankara'da ikamet eden bir yönetim kurulu başkanı ancak bu kadar ilgilenebilir" diye konuştu.
BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA YAPILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi ise atıl kalan vapur bulunmadığını açıkladı. 'Havuzlama, saatli bakım ve arızalar' nedeniyle gemilerin hepsini aynı anda kullanmalarının mümkün olmadığı, bir geminin bakımının 16 saat sürdüğü, bu nedenle 2020 yılı içerisinde 10 geminin bakıma alınacağı belirtilen açıklamada, her geminin yaklaşık 30 gün bakımda kalacağını ifade edildi. Aynı anda 12 geminin sefere çıktığı ancak mevcut sefer planını yürütmek için 17 vapura ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, şu anda ihtiyaç nedeniyle kiralık 5 gemi bulunduğu bildirildi. 2020 yılı içerisinde yurt dışı seferlerinin de planlandığı ve bu sefer için kullanılacak gemi yerine, yeni bir gemi daha kiralanacağı belirtildi. Ayrıca 4 yeni yolcu vapuru için ihaleye çıkılmadığı, 2 tane arabalı vapur almak için ihale yapıldığı vurgulandı.

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