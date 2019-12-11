İZDENİZ'de 'vapur kiralama' tartışması

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, İZDENİZ'in Körfez taşımacılığında kullandığı 15 katamaran gemiden 4'ünün iskelede bağlı olduğunu, bu gemiler kullanılmadığı halde 4 yeni geminin kiralanması için ihaleye çıkıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi, 'havuzlama, saatli bakım ve arızalar' nedeniyle gemilerin hepsini aynı anda kullanmanın mümkün olmadığını, bir geminin bakımının 16 saat sürdüğünü, 2020 yılı içerisinde 10 geminin bakıma alınacağını ve her geminin yaklaşık 30 gün bakımda kalacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş., ihaleye çıktı. İhalede 117 milyon Avro'ya 15 kataramaran yolcu gemisi aldı. Bir de 3 adet araç taşımak için feribot alımı ihalesi gerçekleştirdi. 15 vapurdan sonuncusu, 2017 yılının Eylül ayında teslim alındı. Hizmete girdi. Ancak 2017 yılında ihaleye çıkılan ve sonuncusu da 2017 yılında alınan gemilere rağmen, 2017 yılının aralık ayında ihaleye çıkıldı. Yapılan ihalelerle bugüne kadar tekne kiralamaya devam edildi" dedi.