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İZDES projesi planlandığı şekilde yürütülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında yaptıkları hizmetlerin belirledikleri nitelik ve standartlara uygun olarak yapıldığını söyledi.Ersoy beraberindeki heyetle birlikte İZDES projesi kapsamında Karabük Valiliğini ziyaret ederek, toplantı yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında yaptıkları hizmetlerin belirledikleri nitelik ve standartlara uygun olarak yapıldığını söyledi.
Ersoy beraberindeki heyetle birlikte İZDES projesi kapsamında Karabük Valiliğini ziyaret ederek, toplantı yapıldı. Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Ersoy, Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ile basın açıklaması yaptı.
Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus Genel Müdürlüğü ve İller İdare Genel Müdürlüğü yetkilileriyle ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.
İçişleri Bakanlığını terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, trafik hizmetlerinden uyuşturucuyla mücadele hizmetlerine, afet ve acil durum hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye, nüfus hizmetlerinden sivil toplumla ilişkilere, valilik ve kaymakamlık bürolarında verilen hizmetlere kadar birçok alanda vatandaşa doğrudan hizmet veren, doğrudan dokunan hizmetleri icra eden bir bakanlık olduğunu ifade eden Ersoy, "Bakanlığımızın bu hizmetlerinin daha etkin, daha verimli, daha ekonomik ve daha vatandaş odaklı verilebilmesi için Sayın Bakanımızın talimatlarıyla ’İZDES’ adını verdiğimiz izleme ve yerinde değerlendirme projesini uyguluyoruz. Bugünkü ziyaretimizi de bu proje çerçevesinde gerçekleştirdik. Yaptığımız hizmetlerin belirlediğimiz nitelik ve standartlara uygun olarak yapıldığını görmenin yanında, burada gördüğümüz iyi örnekleri de başka illerimize yayarak bütün Türkiye genelinde vatandaş odaklı bir hizmet anlayışının hakim olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde de bakanlığımızın yaptığı hizmetlerin her geçen gün daha memnuniyet verici noktaya geldiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
Karabük’te hizmetlerin bugüne kadar çok iyi bir noktada yerine getirildiğini gördüğünü aktaran Ersoy, şunları kaydetti:
"Bütün arkadaşlarımızı dinledik, değerlendirmelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve memnuniyetlerinin en üst seviyede yerine gelmiş olmasına bütün arkadaşlarımızın olağan üstü gayret gösterdiğini ve çaba gösterdiklerini gördük. Nüfus Müdürlüğüne giden bir vatandaşımızın 7 dakikada işinin bitip çıktığını görmek hepimizi mutlu etti. İnşallah bundan sonra da yine bütün arkadaşlarımızın gayretleriyle dayanışmasıyla işbirliğiyle yerelde kurdukları istişare mekanizmalarını en iyi şekilde çalıştırmalarıyla bu hizmetlerimizi daha da güzel verimli, ekonomik vatandaş odaklı vermeye devam edeceğiz."

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