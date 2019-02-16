İzdihamdan ilerleyemeyen İmamoğlu, pazarda patates tezgahına çıktı

Ümraniye’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etmek için bir pazar alanına gelen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, izdiham nedeniyle yürüyemeyince, pazardaki patates tezgahının üzerine çıktı. Bu hareketin üzerine çevredekiler İmamoğlu’nu alkışlarla destekledi. İmamoğlu, kendisi için ‘İstanbul bizim’ isimli rap şarkı yazan gençlerle de tanışarak teşekkür etti. 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Ümraniye’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir’de başladığı programlarına Ümraniye’de devam etti. İlçeye gelen İmamoğlu ilk olarak İYİ Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. İlçe başkanlığı önünde büyük coşkulu bir grup tarafından karşılanan İmamoğlu, burada kendisine uzatılan Türk bayrağını öpüp alnına koyarken, çalışma arkadaşlarına ‘Bayrağı güzelce bir sarın’ diye talimat verdi. Burada yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, CHP ve İYİ Parti ittifakıyla ilgili bilgiler aktararak, seçime yönelik çalışmalardan bahsetti.

“Bu işbirliği asla bir pazarlık değil”

İYİ Parti ilçe binasında partililere seslenen İmamoğlu, "Bu süreç iki partinin çok kıymetli bir ittifak süreciyle belki de Türkiye tarihinin en kıymetli sonuçlarını verecek olan yerel seçim sürecidir. Buna hepimizin çok inanması lazım. Hepimizin çok ciddi bir iş birliği yapması lazım. Bu işbirliğinin temel karakterinin fedakarlık üzerine kurulu olması şart. Yani bu işbirliği asla ve asla bir pazarlık değil, bu işbirliği asla ve asla kurumsal faaliyet alanı yada her partinin var olma sürecine değer katma süreci de değil. Bunu bize en ön planda bize ispat eden topluma mesaj veren iki kıymetli genel başkanımız var. Ben genel başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzdihamda ilerlemekte güçlük çeken İmamoğlu, pazarda patates tezgahına çıktı

İYİ Parti ilçe binasındaki programın ardından cumartesi pazarına yönelen İmamoğlu, burada kendisini görmek için bekleyen yoğun kalabalıkla karşılaştı. İmamoğlu’nun yanına gidip sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta izdihama neden oldu. Cumartesi pazarındaki esnafı tek tek ziyaret etmeyi planlayan İmamoğlu, yürümekte güçlük çekince, Pazardaki patates tezgahına çıktı. İmamoğlu’nun bu hareketine çevredeki vatandaşlar, alkış ve ıslıklarla destek verdi. İmamoğlu, tezgah üzerinden vatandaşlara seslenerek, “Ben pazarı gezmek istedim, ama müsaade etmiyorsunuz, pazarcı bizi affet kusura bakma, hakkınızı helal edin. Sizin için çalışmak istiyorum, pazarcı beni duysun, Allah işinize bereket versin” dedi.