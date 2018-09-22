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İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 07:52 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) katalog evlilik genelgesi ortaya çıktı. Kimin kimle ve hangi koşullarda evleneceğini düzenleyen genelgede, askerdeki örgüt mensuplarına ve yöneticilerine daha iyi evlilik yapma önceliği tanınıyor.

İzdivaç Genelgesi ilk kez ortaya çıktı! FETÖ'de 100 bin kişi böyle evlenmiş!

FETÖ'nün örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve örgütün yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren 'izdivaç genelgesi' ortaya çıktı. Örgüt lideri Fetullah Gülen'in isteğiyle hazırlanan ve ilk kez yayımlanan talimatname niteliğindeki bu belgede, FETÖ'nün mahrem hizmetler adlı özel biriminde kimin kiminle ve nasıl evlendirileceğine dair emirler yer alıyor. Genelge doğrultusunda evlenen mahrem hizmetlere mensup örgüt üyesi sayısının 100 bin olduğu tespit edildi.

Rapora göre örgütteki tüm evlilikler izdivaç mesulü imamdan alınan talimatlarla gerçekleştiriliyor. Aynı raporda mahrem hizmetlerdeki örgüt yönetici ve üyelerinden askeriyedekilere daha iyi evlilikler yaptırılması stratejisinin benimsediği, diğer mahrem hizmetlerde ise katalogdan kalan eşlerin seçildiği bilgisi yer aldı. Bu bilgi, örgütün kendi içinde evliliği sınıfsal bir sisteme oturttuğunu gösteriyor.

GENELGEDEKİ AYRINTILAR

Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, İzdivaç' isimli genelgede şu ana başlıklar yer alıyor:

"- Neden biz evlendirmeliyiz?

  • Ne zaman evlendirilmeli?

  • Adayların alınmasında ve takibinde izlenecek yol - İl ablaları ile istişare - Ön görüşme (Mülakat) - Mülakatlarla ilgili sorunlar - Telefon görüşmelerinde yaşanan problemler - Muhtelif problemler - Yeni gelen adaylara evlilik konusunda bilgilendirme yapılmalı - Öğrencimizi (Örgüt üyesi) tanıma, evlilik semineri verme - Evlilikle ilgili öğrencinin taleplerini alma (Fertten ferde) - Genel izdivaç mesulüne talep bildirme - Genel izdivaç mesulü abiden aday alma - Öğrencimize adayı takdim etme - Görüşme semineri verme - Sonuna kadar süreci kontrol etme - Evlilik ve düğün."

"ADAYIN SÖZ VE NİŞAN GİBİ BİR TAKINTISI VARSA TESPİT EDİLMELİ"

Kamuoyunda katalog olarak bilinen evlilik kitapçığının izdivaç mesulü abiden alınacağı da genelgede belirtiliyor. Genelgenin bu kısmında "Öğrencimiz dış görünüşe çok önem veren biri ise mutlaka fotoğraf gösterilmeli. Bize göre güzel olan birisi ona göre çok çirkin olabilir. Hizmet geçmişi, yıl yıl yaptığı vazifeler ve kaldığı yerler yazılmalı. Tanınan bir özelliği varsa formda yazılı olarak ifade edilmeli. Adayın söz ve nişan gibi bir takıntısı varsa tespit edilmeli. Söyleyemiyor, birkaç kişiyle görüştürülüyor, hep olumsuz oluyor. Bayan adaylar ablalar tarafından görüşmeye hazırlanmalı" gibi talimatlara yer veriliyor.

"NABZA GÖRE ŞERBET VERİLMELİ"

Adayların 'hizmet geçmişi, aile yapısı, sosyal ve kültürel durumu, memleket tercihi, kişilik yapısı gibi bilgelerin de forma işlenmesi isteniyor. Genelgede "Adayın ailesinin varsa olmazsa olmazları, izdivaç hususunda son kararı kimin vereceği öğrenilmeli... Huy ve karakter olarak istemedikleri ve geçinemeyeceği fıtratlar, fiziki olarak takıntısı var mı öğrenilmeli. Nabza göre şerbet verilmeli ve her fıtrata uygun birilerinin olabileceği ifade edilmeli" gibi ifadeler de dikkat çekiyor.

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