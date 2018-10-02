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İZDOB, Carmina Burana ile açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

 İZMİR Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2018- 2019 sezonunu 'Carmina Burana' balesiyle açtı.

İZDOB, Carmina Burana ile açıldı

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2018- 2019 sezonunu 'Carmina Burana' balesiyle açtı.
1'inci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’nde de sahnelenen Carmina Burana balesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Koreografisi Robert North'a ait olan ve şefliğini Tulio Gagliardo'nun yaptığı eserde, soprano soloyu Evren Işık, bariton soloyu ise Tamer Peker seslendirdi. İZDOB, yeni sezonda 7 opera, 1 operet, 8 bale, 1 kantat, 3 çocuk oyunu ile onlarca konseri İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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İZDOB, Carmina Burana ile açıldıİZDOB, Carmina Burana ile açıldıİZDOB, Carmina Burana ile açıldıİZDOB, Carmina Burana ile açıldı

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