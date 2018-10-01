İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2018-2019 sezonunu "Carmina Burana" balesiyle açtı.

1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’nde de sahnelenen Carmina Burana balesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koreografisi Robert North'a ait olan ve şefliğini Tulio Gagliardo'nun yaptığı eserde, soprano soloyu Evren Işık, bariton soloyu ise Tamer Peker seslendirdi.

İZDOB, yeni sezonda 7 opera, 1 operet, 8 bale, 1 kantat, 3 çocuk oyunu ile onlarca konseri İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunacak.