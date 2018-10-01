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İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:24 | Son Güncelleme

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2018-2019 sezonunu "Carmina Burana" balesiyle açtı.

1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’nde de sahnelenen Carmina Burana balesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koreografisi Robert North'a ait olan ve şefliğini Tulio Gagliardo'nun yaptığı eserde, soprano soloyu Evren Işık, bariton soloyu ise Tamer Peker seslendirdi.

İZDOB, yeni sezonda 7 opera, 1 operet, 8 bale, 1 kantat, 3 çocuk oyunu ile onlarca konseri İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

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İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
2 / 13

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
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İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
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İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
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İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
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İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
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İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
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İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
9 / 13

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
10 / 13

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
11 / 13

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
12 / 13

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
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İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı

İZDOB, yeni sezonu "Carmina Burana" balesiyle açtı
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Anahtar Kelimeler:
bale Carmina Burana İZDOB

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