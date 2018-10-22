İZDOB'da sezonun prömiyeri heyecanı

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sezonun prömiyerinde sahneleyeceği "Cavalleria Rusticana" ve Ruggero Leoncavallo'nun "Palyaçolar" adlı birer perdelik operalarının genel provasını yaptı.

Elhamra Sahnesi'nde yarın yapılacak prömiyerde İtalyan yazar Giovanni Verga'nın aynı adı taşıyan öyküsü üzerine yazılmış olan operaların orkestra şefliğini Tulio Gagliardo ve Vladimir Lungu üstlendi.

Haldun Özörten'in rejisi ile sahnelenecek eserlerden Cavalleria Rusticana'da solo rolleri Nurgün Baburhan, Aytül Büyüksaraç, Sevinç Demirağ, Burçin Savigne, Oğuz Çimen ve Levent Gündüz paylaşacak.

Konusunu Sicilya'daki gerçek bir cinayet öyküsünden alan Palyoçalar'da ise Melda Aygün Ağaoğlu, Filiz Güneş, Burcu Sayın, Lorenzo Mok Arranz ve Aydın Uştuk solist olarak görev alacak.

Eserler, yarınki prömiyerin ardından 25 ve 30 Ekim, 1 Kasım, 4 ve 6 Aralık'ta da sahnelenecek.