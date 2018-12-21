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İZDOB'dan "Fındıkkıran" balesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 12:40 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 90 dansçısıyla Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesinin prömiyerini yapacak

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Piyotr Ilyic Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesinin prömiyerini 22 Aralık'ta yapacak.

Şef Tolga Taviş yönetiminde ve Mehmet Balkan koreografisiyle Ege Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek eserde, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna yılbaşı partisinde sihirbaz tarafından hediye edilen fındıkkıran bebeğinin prense dönüşmesi anlatılıyor.

90 kişilik dansçı kadrosunun görev aldığı "Fındıkkıran" balesinde Aslı Çilek, Boğaçhan Bozcaada, Burcu Olguner ve Dolun Doyran rol alıyor.

İZDOB Baş Balerini Aslı Çilek, Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesinin çocuklara yönelik konusuyla genellikle yılbaşında sahnelenen bir eser olduğunu belirterek, "Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer bale toplulukları gibi eserin uygunluğu açısından yılbaşı öncesi prömiyeri yapıyoruz. Aralık ayında 4, ocak ayında ise 5 temsille izleyicilerin karşısına çıkacağız." dedi.

Eser, 22 Aralık'taki prömiyerden sonra 25, 27 ve 29 Aralık'ta sahnelenecek.

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Çaykovski Fındıkkıran balesi İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Prömiyer

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