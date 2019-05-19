İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) sezonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri ile kapattı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki konserde, rock grubu Yüksek Sadakat sahne aldı. "Ben seni arayamam", "Kafile", "Sana aşık yalnız ben", "Belki üstümüzden bir kuş geçer", "Seninle" adlı şarkıların seslendirildiği konser 10. Yıl Marşı ile son buldu.

Konserin şefliğini üstlenen Hakan Şensoy, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenledikleri konserle sezonu kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüksek Sadakat grubu solisti Kenan Vural da şarkılarını İZDSO ile sahneye taşımanın unutulmaz bir deneyim ve onur olduğunu ifade etti.

