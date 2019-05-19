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İZDSO'dan "19 Mayıs" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:35 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri ile sezon kapanışını yaptı - Konserde Yüksek Sadakat grubu da sahne aldı

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) sezonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri ile kapattı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki konserde, rock grubu Yüksek Sadakat sahne aldı. "Ben seni arayamam", "Kafile", "Sana aşık yalnız ben", "Belki üstümüzden bir kuş geçer", "Seninle" adlı şarkıların seslendirildiği konser 10. Yıl Marşı ile son buldu.

Konserin şefliğini üstlenen Hakan Şensoy, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenledikleri konserle sezonu kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüksek Sadakat grubu solisti Kenan Vural da şarkılarını İZDSO ile sahneye taşımanın unutulmaz bir deneyim ve onur olduğunu ifade etti.

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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konser Yüksek Sadakat

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