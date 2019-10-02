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İZDSO'dan yeni sezona "merhaba" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın açılış konserinde piyanoda solist Evgeni Bozhanov sahne alacak

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2019-2020 sezonunu Hakan Şensoy şefliğinde ve piyanist Evgeni Bozhanov solistliğindeki konserle açacak.

İZDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek açılış konserinde, Felix Mendelssohn'un "Fingal Mağarası", Modest Musorgski'nin "Bir Sergiden Tablolar" ve Frederic Chopin'in " Konçerto No.1" eserleri seslendirilecek.

Konserin şefliğini Hakan Şensoy üstelenirken, piyanoda solist Evgeni Bozhanov olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, yeni sezonda İzmirlileri güzel konserlerin beklediğini kaydederek, "2019-2020 sezonuna iyi hazırlandık. İzmirli sanatseverlere birbirinden değerli sanatçılarla, güzel anlar yaşayacakları konserlere imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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İZDSO İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sezon

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