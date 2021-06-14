İzel: Arabamı sattım, iki aylık param kaldı!

Ağır bir hastalık süreci geçirdiğini belirten şarkıcı İzel (52),yaşadığı zorlu günleri ve maddi sıkıntıları anlattı. Altı ay kadar bir hastalık ile mücadele ettiğini söyleyen şarkıcı, sonrasında operasyon geçirdiğini söyledi.

İzel, "Çok değişik bir hastalık... Adını bile şu an söyleyemiyorum lenf bezlerim alındı. Sonra çok ağrılı ve sancılı bir dönem geçirdim. Tam iyileştim 'Hadi' dedim, 'Artık çıkıyorum sokağa...' bir anda başımıza korona geldi." dedi.

"KANSER DEĞİLİM!"

Magazin D Pazar'a konuşan İzel, "Hakkımda 'kanser' dedikodusu çıkmış... Çok eski bir arkadaşım basın camiasından anneme sormuş, "İzel kanser mi oldu?" diye... Annem de rahatsız, bu soru onu iyice kötüleştirdi. Bu sefer annemi iyileştirmeye çalıştık. "İzel sen kansersin, bize yalan söylüyorsun" demeye başladı." ifadelerini kullandı.

"MÜZİĞE KÜSMEM MÜMKÜN DEĞİL"

İzel sözlerini şöyle sürdürdü: Ben ortadan kaybolunca artık biri bir taş attı ortaya böyle bir şey yayıldı. Ben kanser değilim! Müziğe küsmedim. Mümkün değil, müzik olmazsa yaşayamam. Müziksiz ve aşksız mümkün değil.