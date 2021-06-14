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İzel: Arabamı sattım, iki aylık param kaldı!

14.06.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzel, koronavirüs pandemisinden dolayı ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, "Arabamı sattım. Ufak bir miktar da kredi çektim öyle idare ediyorum. İki aylık param var ondan sonra ne olacak bilmiyorum" dedi.

İzel: Arabamı sattım, iki aylık param kaldı!

Ağır bir hastalık süreci geçirdiğini belirten şarkıcı İzel (52),yaşadığı zorlu günleri ve maddi sıkıntıları anlattı. Altı ay kadar bir hastalık ile mücadele ettiğini söyleyen şarkıcı, sonrasında operasyon geçirdiğini söyledi.

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İzel, "Çok değişik bir hastalık... Adını bile şu an söyleyemiyorum lenf bezlerim alındı. Sonra çok ağrılı ve sancılı bir dönem geçirdim. Tam iyileştim 'Hadi' dedim, 'Artık çıkıyorum sokağa...' bir anda başımıza korona geldi." dedi.

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"KANSER DEĞİLİM!"

Magazin D Pazar'a konuşan İzel, "Hakkımda 'kanser' dedikodusu çıkmış... Çok eski bir arkadaşım basın camiasından anneme sormuş, "İzel kanser mi oldu?" diye... Annem de rahatsız, bu soru onu iyice kötüleştirdi. Bu sefer annemi iyileştirmeye çalıştık. "İzel sen kansersin, bize yalan söylüyorsun" demeye başladı." ifadelerini kullandı.

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"MÜZİĞE KÜSMEM MÜMKÜN DEĞİL"

İzel sözlerini şöyle sürdürdü: Ben ortadan kaybolunca artık biri bir taş attı ortaya böyle bir şey yayıldı. Ben kanser değilim! Müziğe küsmedim. Mümkün değil, müzik olmazsa yaşayamam. Müziksiz ve aşksız mümkün değil.

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"2 AYLIK PARAM KALDI"

Ekonomik olarak da zor günler geçirdiğini belirten şarkıcı, "Bir buçuk yıldır sahneye çıkmıyorum ekonomik sıkıntılar ben de yaşadım. Benim tabii ekstra durumlar oldu. Önce babamın sonra üç yıl süren annemin rahatsızlığı ve benim rahatsızlığım oldu. Bunlar çok bütçeli şeyler helali hoş olsun. Bir birikimim vardı ama bu dönemde hepsi gitti." şeklinde konuştu.

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"ARABAMI SATTIM!"

İzel ayrıca, "Arabamı sattım. Ufak bir miktar da kredi çektim öyle idare ediyorum. İki aylık param var ondan sonra ne olacak bilmiyorum." dedi.

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Güzelsin . Şaka şaka değilsin .

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