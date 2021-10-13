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İzel'in muhteşem dönüşü! Kilolarından kurtuldu

13.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı İzel uzun bir aradan sonra tekrar sahnelere muhteşem bir dönüş yaptı. Geçtiğimiz akşam İzmir Üzüm’de sahne alan sanatçı muhteşem performansıyla herkesi bir kez daha mest etti.

İzel'in muhteşem dönüşü! Kilolarından kurtuldu

Üç ay boyuncu Bodrum Azka Otel’de kalan İzel, bu süre zarfında bol bol kitap okuyup, denize girip yüzerek enerji toplamış, üç aylık detoks dediği dönemde çok özlediği sahnelere hızlı bir dönüş yaptı.

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Üzüm’de sahne alan İzel Çeliköz’ü sevenleri ve hayranları o kadar çok özlemişki sanatçıyı şampanyaya boğdular.

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Gece boyunca 120 şampanya açılan İzel, bu güzel sahne ve güzel tepkilerden dolayı “Müsadenizle İzel geri döndü” diyerek teşekkür etti.

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Yoğun istek üzerine önümüzdeki hafta bir kez daha aynı mekanda sahne alacak İzel en kısa zamanda İstanbul’da birkaç mekan ile dirsek temasında olduğunu ve İstanbul’da hayranlarının karşısına çıkacağının müjdesini verdi.

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