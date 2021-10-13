İzel'in muhteşem dönüşü! Kilolarından kurtuldu

Üç ay boyuncu Bodrum Azka Otel’de kalan İzel, bu süre zarfında bol bol kitap okuyup, denize girip yüzerek enerji toplamış, üç aylık detoks dediği dönemde çok özlediği sahnelere hızlı bir dönüş yaptı.

Üzüm’de sahne alan İzel Çeliköz’ü sevenleri ve hayranları o kadar çok özlemişki sanatçıyı şampanyaya boğdular.

Gece boyunca 120 şampanya açılan İzel, bu güzel sahne ve güzel tepkilerden dolayı “Müsadenizle İzel geri döndü” diyerek teşekkür etti.

Yoğun istek üzerine önümüzdeki hafta bir kez daha aynı mekanda sahne alacak İzel en kısa zamanda İstanbul’da birkaç mekan ile dirsek temasında olduğunu ve İstanbul’da hayranlarının karşısına çıkacağının müjdesini verdi.



