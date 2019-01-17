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İZENERJİ, sendikayla olan davasından feragat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 13:07 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü bulunan DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube'nin yetkisine, işveren tarafından yapılan itiraz, geri çekildi.

İZENERJİ, sendikayla olan davasından feragat etti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü bulunan DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube'nin yetkisine, işveren tarafından yapılan itiraz, geri çekildi. İZENERJİ, İzmir 5'inci İş Mahkemesi'nde görülen davada, mahkemeye feragat beyanında bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ (İnsan Kaynakları, Temizlik, Bakım ve Organizasyon Enerji Yayıncılık Reklam, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.) şirketi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş Sendikası) İzmir 2 No'lu Şube'nin toplu iş sözleşmesi görüşmesine (TİS) yönelik yetkisine yaptığı itirazı geri çekti. İZENERJİ'nin; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Genel İş Sendikası'na karşı İzmir 5'inci İş Mahkemesi'nde açtığı dava sürerken, işveren mahkemeye feragat beyanında bulundu. Davadan feragat ettiğini belirten İZENERJİ'nin mahkemeye verdiği dilekçede, "Dosya numarası ve tarafları belirtilen davamızdan, müvekkilimizin talebi üzerine feragat ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Taraflar, mahkemenin vereceği kararı bekliyor.
'TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK'
Mahkemenin davayı karara bağlamasının ardından TİS görüşmelerine başlayacaklarını belirten Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, "Haklı olduğumuz bir davaydı. Biraz gecikmeli de olsa dava geri çekildi. Bundan sonraki süreçte TİS'e odaklanacağız. Tabanda işçinin daha önce önerdikleri üzerinden bir TİS taslağı oluşturacağız. Bu taslak üzerinden, TİS sürecinin başarılı bir şekilde sona ermesi için mücadele vereceğiz" dedi.
Sendikanın yetkisine yapılan itiraz, önceki hafta protesto edilmek istenmiş, polis ile işçiler arasında gerginlik yaşanmıştı.

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İZENERJİ, sendikayla olan davasından feragat ettiİZENERJİ, sendikayla olan davasından feragat etti

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