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İZEV’den cumhuriyet balosuyla farkındalık etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 11:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla bir farkındalık balosu gerçekleştirecek.

İZEV’den cumhuriyet balosuyla farkındalık etkinliği

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla bir farkındalık balosu gerçekleştirecek.

Pink Floyd'un kült şarkısı "Another Brick In The Wall" ile toplumda engelli olarak tanımlanan bireylerin sesini dünyaya duyuran ve özel içerikli 'Sanat ve Biz', 'Hayvanlar ve Biz' sergileriyle zihinsel engelli gençlerin yaşamın içinde yer alabileceklerini kanıtlayan İZEV, zihinsel engelli bireyleri farkındalık etkinlikleri ile toplumla buluşturuyor. 26 Ekim- 4 Kasım tarihlerinde İstanbul Florya'da bulunan bir alışveriş merkezinde on gün sürecek etkinlikler kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla bir balo gerçekleşecek.

Bu özel gece için tiyatrocu Özgür Özgülgün, başta Atatürk’ün ve bir çok Hollywood yıldızının da terzisi olan Altınmakas - Kordonciyan Ailesi ve ünlü makjör Corci seferber oldu. Ayrıca bir hayırsever de Atatürk dönemini yansıtan klasik otomobilini bu etkinliğe tahsis etti. Cumhuriyet dönemine ait özel klasik otomobille sergiye gelecek olan Mustafa Kemal Atatürk, yanında down sendromlu yaveriyle “Hos gelişler ola Mustafa Kemal Paşa” türküsü eşliğinde alışveriş merkezine girecek.

DOWN SENDROMLU GENÇ ATATÜRK İLE ZEYBEK OYNAYACAK

Özgür Özgülgün, Atatürk'ü canlandıracak olmaktan onur duyduğunu belirtirken, down sendromlu bir gençle de Atatürk kostümleri içerisinde zeybek oynayacağını açıkladı. Vakfın Genel Sekreteri Merve Kılıç, “Böyle bir geceyi organize etmekten dolayı çok mutluyuz. Hazırlık aşamalarında dahi heyecan içinde çalıştık. Tekrarı mümkün olmayacak duygular yaşayacağız” dedi.

İZEV Gençleri Sabiha Gökçen Havalimanı, Nadir Metal'in desteğiyle hazırlanan organizasyondaki sergiler 4 Kasım Pazar akşamına kadar ziyaretçileri bekliyor.

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