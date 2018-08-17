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İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 22:18 | Son Güncelleme

CENAZELER OTOPSİ İÇİN ERZURUM VE TRABZON'A GÖNDERİLDİ Erzincan'ın Tercan İlçe Müftülüğünde görevli Fatih Aslan'ın öldürdüğü İlçe Müftü Vekili Ersin Kan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç, Kervansaray Camii İmam Hatibi Harun Yakup Günday, Mama Hatun Camii Müezzin Kayyım Muhammed Küçükyıldız ile intihar eden cinayet zanlısı Fatih Aslan'ın cenazeleri otopsi için Erzurum ve Trabzon'daki Adli Tıp Kurumlarına gönderildi.  FOTOĞRAFLI

İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)

CENAZELER OTOPSİ İÇİN ERZURUM VE TRABZON'A GÖNDERİLDİ
Erzincan'ın Tercan İlçe Müftülüğünde görevli Fatih Aslan'ın öldürdüğü İlçe Müftü Vekili Ersin Kan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç, Kervansaray Camii İmam Hatibi Harun Yakup Günday, Mama Hatun Camii Müezzin Kayyım Muhammed Küçükyıldız ile intihar eden cinayet zanlısı Fatih Aslan'ın cenazeleri otopsi için Erzurum ve Trabzon'daki Adli Tıp Kurumlarına gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)

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