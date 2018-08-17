HABER

İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 23:30 | Son Güncelleme

CENAZELER OTOPSİ İÇİN ERZURUM VE TRABZON'A GÖNDERİLDİ Erzincan'ın Tercan İlçe Müftülüğünde görevli Fatih Aslan'ın öldürdüğü İlçe Müftü Vekili Ersin Kan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç, Kervansaray Camii İmam Hatibi Harun Yakup Günday, Mama Hatun Camii Müezzin Kayyım Muhammed Küçükyıldız ile intihar eden cinayet zanlısı Fatih Aslan'ın cenazeleri otopsi için Erzurum ve Trabzon'daki Adli Tıp Kurumlarına gönderildi.   

CENAZELER OTOPSİ İÇİN ERZURUM VE TRABZON'A GÖNDERİLDİ

Erzincan'ın Tercan İlçe Müftülüğünde görevli Fatih Aslan'ın öldürdüğü İlçe Müftü Vekili Ersin Kan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç, Kervansaray Camii İmam Hatibi Harun Yakup Günday, Mama Hatun Camii Müezzin Kayyım Muhammed Küçükyıldız ile intihar eden cinayet zanlısı Fatih Aslan'ın cenazeleri otopsi için Erzurum ve Trabzon'daki Adli Tıp Kurumlarına gönderildi.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Minibüsle cip çarpıştı: 2 yaralıMinibüsle cip çarpıştı: 2 yaralı
Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralıAydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.