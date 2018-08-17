İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)

CENAZELER OTOPSİ İÇİN ERZURUM VE TRABZON'A GÖNDERİLDİ

Erzincan'ın Tercan İlçe Müftülüğünde görevli Fatih Aslan'ın öldürdüğü İlçe Müftü Vekili Ersin Kan, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç, Kervansaray Camii İmam Hatibi Harun Yakup Günday, Mama Hatun Camii Müezzin Kayyım Muhammed Küçükyıldız ile intihar eden cinayet zanlısı Fatih Aslan'ın cenazeleri otopsi için Erzurum ve Trabzon'daki Adli Tıp Kurumlarına gönderildi.

