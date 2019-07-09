HABER

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Ceplerindeki oturma izin belgelerine güvenip çantaları sırtlarında gezen 15 kaçak göçmen, izin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendi.Sivas’ta, Erzincan karayolu üzerinden sırtlarında çantaları ile şehir merkezine doğru yürüyen bir grup vatandaşların dikkatini çekti.

Ceplerindeki oturma izin belgelerine güvenip çantaları sırtlarında gezen 15 kaçak göçmen, izin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendi.
Sivas’ta, Erzincan karayolu üzerinden sırtlarında çantaları ile şehir merkezine doğru yürüyen bir grup vatandaşların dikkatini çekti. Üzerlerindeki kıyafetler ve rahatlıkları ile dikkat çeken gruptan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından durdurulan grup göçmen olduklarını ve Türkiye’de oturma izinleri bulunduğunu belirtti. Şehir merkezinin girişinde Erzincan uygulama noktasında kontrol altına alınan 15 kişinin izin belgelerinde yapılan incelemede, belgelerin sahte olduğu anlaşıldı. Sırtlarında çantaları ile rahatlıkla gezen Afgan, İranlı ve Pakistanlı kaçak göçmenler, dolandırıldıklarını ve belgelerinin sahte olduğunu polisten öğrendi. Polis kaçak göçmenlere çay ikramında bulundu. 15 kaçak göçmen yapılan üst aramaları ve kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler

İzin belgelerinin sahte olduğunu polis noktasında öğrendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

F.Bahçe'den gece yarısı transferi

F.Bahçe'den gece yarısı transferi

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İstanbul'da vahşet! Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.