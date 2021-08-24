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  4. İzin günü bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke oldu

İzin günü bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke oldu

24.08.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan orman işçisi, evinin tavanında asılı halde bulundu. Cansız bedeni tavandan indirilen orman işçisi, otopsi için Antalya Adli Morgu'na götürüldü. Korkunç olay, orman işçisinin izin süresi bitmesine rağmen işe gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Ailesi ve iş arkadaşlarının kendisine ulaşamayınca evine gitti ve kahreden tablo ile karşılaştı.

İzin günü bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke oldu

Antalya’da yaşayan orman işçisi, evinde tavana asılı halde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Selami Erçetin (47), geçtiğimiz hafta izne ayrıldı. Eşi ve çocukları yaylaya giden Erçetin, bugün izni bitmesine karşın işe gelmeyince mesai arkadaşları telefonla kendisini aradı. Erçetin’e ulaşamayan arkadaşları ve ailesi durumu polise bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren ekipler, Selami Erçetin’i evinin tavanına asılmış halde ölü olarak buldu.

Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından Selami Erçetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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antalya
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