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İzin gününde kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

Antalya’da izin gününde arkadaşlarıyla kafede otururken bir kadının yardım çığlığını duyan komiser, telefonu alan kapkaç şüphelisini elinden kaçırmadı.

İzin gününde kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadı

Antalya’da izin gününde arkadaşlarıyla kafede otururken bir kadının yardım çığlığını duyan komiser, telefonu alan kapkaç şüphelisini elinden kaçırmadı. Kovalamaca sırasında düşüp yaralanmasına rağmen kapkaç şüphelisinin peşini bırakmayan komiser, zanlıyı yakalayıp arkadaşlarına teslim etti. Komiser, tedavisi için olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice Şenses’e (32) arkasından yaklaşan S.T., kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçmaya başladı. Bu sırada izinli bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ve izin gününde arkadaşlarıyla kafede oturan komiser Bayram Karakış, Şenses’in yardım çığlıklarını duyunca gördüğü şüpheliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca esnasında yere düşen, ayağından ve kolundan yaralanan polis memuru Karakış, şüphelinin peşini bırakmadı. Bayram Karakış, yaralı yaralı peşinden koştuğu şüpheliyi bir apartmanın bahçesinde etkisiz hale getirip meslektaşlarına teslim etti. Şüpheli S.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Komiser Bayram Karakış ise müdürlerine durumu telefonla anlattıktan sonra, olay yerine çağrılan ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İzin gününde kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadı

İzin gününde kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadı

İzin gününde kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadı

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