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  4. İzin gününde polisin kovaladığı şüpheliyi tesadüfen yakaladı: İstanbul'da kovalamaca anları

İzin gününde polisin kovaladığı şüpheliyi tesadüfen yakaladı: İstanbul'da kovalamaca anları

05.02.2024 16:29 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde izin gününde olan bir bekçi yaşadığı olayla adeta mesai gününde çalışmış kadar oldu. Arkadaşını ziyarete gelen bekçi, polisin kovaladığı şüpheliyi yakaladı. Kovalamaca ve yakalanma anı da saniye saniye görüntülendi.

İzin gününde polisin kovaladığı şüpheliyi tesadüfen yakaladı: İstanbul'da kovalamaca anları

Polis 'dur' ihtarı verdi ancak şüpheli ihtara uymayıp kaçmaya başladı! Kovalamaca ilginç bir rastlantıyla son buldu. O anlar kameraya da yansıdı.

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İZİN GÜNÜNDE ARKADAŞINI ZİYARETE GELMİŞTİ

İddiaya göre, Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde 1 Şubat Perşembe günü saat 16.40 sıralarında polisin "dur" ihtarına uyman bir kişi kaçmaya başladı. Kaçan şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin kovaladığı şahıs 350. Sokak’a geldiği sırada izinli olan ve esnaf arkadaşını ziyarete gelen bekçi tarafından yakalandı.

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HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

Kovalamaca ve şahsın bekçi tarafından yakalanma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, kovalamaca yaşandığı ve şahsın bekçi tarafından yakalandığı görülüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bekçi
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