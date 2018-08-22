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"İzin verilen herkes deri toplayabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

Antalya Valiliği: -"Antalya Valiliğinin kurban derilerini sadece Türk Hava Kurumunun toplayabileceğine dair bir kararı veya talimatı söz konusu değildir. Yasal olarak izni olan, izin verilen herkes kurban derisi toplayabilir"

Antalya Valiliği, Kurban Bayramı'nda izin alan herkesin deri toplayabileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Ağustos Pazartesi Türk Hava Kurumu Antalya şubesinin (@thkantalya) resmi twitter hesabından, "Valilik emriyle Antalya'da kurban derisi toplama yetkisi sadece Türk Hava Kurumuna verilmiştir. Emniyet: THK dışında deri toplayanlar hakkında Kamu Kurumunu zarara uğratmaktan işlem yapılacak ve yakalanan deriler THK'na teslim edilecektir." şeklinde açıklama yapıldığı belirtildi.

Yapılan paylaşımın yanlış anlamalara neden olduğu, konuyla ilgili, "Tarikat ve cemaatlere kurban derisi yasağı" gibi haber ve çeşitli yorumlar yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Valiliğinin böyle bir yasağı, yetkilendirmesi veya başka bir kararı bulunmamaktadır. Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi konuyla ilgili yine @thyantalya resmi hesabından açıklama yaparak söz konusu twitine ilişkin açıklama ve düzeltmelerde bulunmuştur. THK Antalya Şubesince yapılan açıklama, 'Arefe günü paylaştığımız Twitter yanlış anlamalara sebep olduğu için bu son iki tweet gönderilmiştir. 'Herkes kurban derilerini dini duyguları ve vicdani sorumlulukları doğrultusunda istedikleri yere verebilirler ancak deri toplayan vakıf ve derneklerin valiliğin onayı almaları gerekmektedir. Aksi takdirde suç işlemiş olurlar. Antalya'da sadece valiliğin izin verdiği dernekler deri toplayabilmekte, izinsiz deri toplayanlar ise kamuyu zarara uğratma suçu işlemektedirler.' şeklindedir. Netice olarak, Antalya Valiliğinin kurban derilerini sadece Türk Hava Kurumunun toplayabileceğine dair bir kararı veya talimatı söz konusu değildir. Yasal olarak izni olan, izin verilen herkes kurban derisi toplayabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kurban bayramı Valilik

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