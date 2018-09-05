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İzindeki polisin şüphelendiği 2 kişi, uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, izin gününde pazar alışverişi yapan, sonrasında dinlenmek için çocuk parkına oturan polis memuru, hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi, çağırdığı destek ekiple kontrol etti.

İzindeki polisin şüphelendiği 2 kişi, uyuşturucuyla yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, izin gününde pazar alışverişi yapan, sonrasında dinlenmek için çocuk parkına oturan polis memuru, hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi, çağırdığı destek ekiple kontrol etti. Üstünden esrar ve uyuşturucu hap çıkan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memuru, izin gününde, Beldibi Mahallesi'nde bulunan semt pazarında alışveriş yaptı. Polis memuru, daha sonra dinlenmek için pazar yerinin karşısında bulunan çocuk parkına oturdu. Bu sırada 2 kişinin tavırlarından şüphelenen polis, destek ekip istedi. Parka gelen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. İsimlerinin S.E. (27) ve A.C. (27) olduğu belirlenen şüphelilerin üzerleri arandı. Yapılan aramada, üzerlerinden 5 uyuşturucu hap ve 25 gram kubar esrar çıkan S.E. ve A.C., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

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