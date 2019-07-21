İzine 150 yıl sonra tekrar rastlanan bitki için özel çalışma

GİRESUN (AA) - AHMET YELES - Giresun'da 150 yıl sonra varlığı yeniden tespit edilen "sarı dağ gülü" için hazırlanan Tür Koruma Eylem Planı kapsamında bu bitkinin artışı ve farklı habitatlara uyumu araştırılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DKMP ekipleri tarafından 2017 yılında Şebinkarahisar ilçesinde sarı dağ gülü varlığının tespit edildiğini söyledi.

Kandazoğlu, 150 yıl sonra yeniden rastlanan bitkinin yayılış alanının belirlenmesi amacıyla Tür Koruma Eylem Planı hazırlandığını, ardından da yer tespitinin yapıldığını ifade etti.

Sarı dağ gülünü yerinde koruyarak türün kendini artırmasını izlediklerini vurgulayan Kandazoğlu, "Ayrıca fidanlık ortamına alarak dışarıda bu türün tohumundan veya kökünden üretilerek daha farklı yetişebileceği habitatlara transferini deniyoruz. Üç yıl sürecek çalışma neticesinde alacağımız sonuçlara göre, uygun bir metotla bu türle ilgili çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kandazoğlu, belirli dönemlerde arazide türün yayılışını kontrol ederek rapor düzenlediklerine işaret ederek, rapor doğrultusunda faaliyetleri sürdürdüklerini kaydetti.