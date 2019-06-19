HABER

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 08:55 | Son Güncelleme

İzine geldiği memleketi Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Nehrine yüzmeye giren ve akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.Olay, dün öğle saatlerinde Palu ilçesinde bulunan Kozlu Çeşmesi mevkiinde meydana gelmişti.

İzine geldiği memleketi Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Nehrine yüzmeye giren ve akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
Olay, dün öğle saatlerinde Palu ilçesinde bulunan Kozlu Çeşmesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Mustafa Taş, 2 kardeşi ve arkadaşıyla geldiği Murat Nehrine yüzmeye girmiş akıntıya, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Karşı kıyıya geçen kardeşi ise olduğu yerde mahsur kalmış ancak rafting takımı tarafından kurtarılmıştı.
Kayıp olan genç için bölgede jandarma, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar ile vatandaşlar arama yaptı. Akşama kadar devam eden arama çalışmamasında bir sonuç alınmadı. Beyhan bir barajının kapaklarının kapatılmasıyla suyun debisi de düşürüldü. Sabah saat 06.00 sıralarında , yakınları ve vatandaşlar nehir kenarından yürüyerek Taş’ın aranmasına destek verdi. Aramalar sırasında Taş’ın cansız bedeni kayıp olduğu yerin yaklaşık 2 kilometre aşağısında Çanak mevkiinde nehir suyunun azaltılması sayesinde bulundu. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Bolu’da 3 aydır vatani görevini yapan ve uzman erbaşlık sınavına girmek için memleketine gelen Taş’ın 4 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi.

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İsmail Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.