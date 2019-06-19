İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu

İzine geldiği memleketi Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Nehrine yüzmeye giren ve akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Palu ilçesinde bulunan Kozlu Çeşmesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Mustafa Taş, 2 kardeşi ve arkadaşıyla geldiği Murat Nehrine yüzmeye girmiş akıntıya, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Karşı kıyıya geçen kardeşi ise olduğu yerde mahsur kalmış ancak rafting takımı tarafından kurtarılmıştı.

Kayıp olan genç için bölgede jandarma, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar ile vatandaşlar arama yaptı. Akşama kadar devam eden arama çalışmamasında bir sonuç alınmadı. Beyhan bir barajının kapaklarının kapatılmasıyla suyun debisi de düşürüldü. Sabah saat 06.00 sıralarında , yakınları ve vatandaşlar nehir kenarından yürüyerek Taş’ın aranmasına destek verdi. Aramalar sırasında Taş’ın cansız bedeni kayıp olduğu yerin yaklaşık 2 kilometre aşağısında Çanak mevkiinde nehir suyunun azaltılması sayesinde bulundu. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Bolu’da 3 aydır vatani görevini yapan ve uzman erbaşlık sınavına girmek için memleketine gelen Taş’ın 4 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi.