İzine giden Uzman Çavuş ve arkadaşı trafik kazasında öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da izin alarak memleketine giden Uzman Çavuş Muhammed Kılınç’ın kullandığı hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada Kılınç ve yanındaki arkadaşı Alper Bülbül yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Kömür Jandarma Karakolu’nda görevli Uzman Çavuş Muhammed Kılınç, izin alarak memleketi Osmaniye'ye gitmek üzere yola çıktı. Muhammed Kılınç yönetiminde 01 AS 921 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet Burak Özhan’ın kullandığı 02 EB 942 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç hurdaya dönerken Muhammed Kılınç ile yanındaki arkadaşı Alper Bülbül araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Ahmet Burak Özhan’ı hastaneye götürdü. Görevliler, itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Muhammed Kılınç ile Alper Bülbül’ün ise öldüğünü belirledi. Kılınç ve Bülbül’ün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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