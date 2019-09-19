İzinle çıkan tutuklu, bıçakladığı kadına kızgın yağ döktü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, cezaevinden izinli çıkan tutuklu, gizlice evine girdiği 1,5 yıl önce ayrıldığı kadını bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Kübra T. ile 40 yaşındaki Ersin Ü., 7.5 yıl önce imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Kübra T.'den ayrılan Ersin Ü., bir süre sonra hırsızlık suçundan tutuklanarak Edirne Açık Cezaevine konuldu. Kısa süre önce cezaevinden izin alarak İstanbul'a gelen Ersin Ü., ayrıldığı kadının çalıştığı iş yerine giderek barışmak istedi.

Reddedilen Ersin Ü., geçen 15 Eylül'de kadının Halkalı'daki evinin balkon kapasından gizlice girdi. Mutfakta çaydanlığa doldurduğu sıvı yağı ocakta ısıtan Ersin Ü., tezgahın üzerindeki bıçağı da alarak kadının odasına gitti. Uyuyan kadını uyandırıp "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" dediği ileri sürülen saldırgan elindeki bıçakla saldırdı. Bacağından yaraladığı kadının başından aşağı kızgın yağı döken saldırgan, çantasındaki bir miktar parayı da alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yanık ünitesinde 4 gündür tedavisi süren Kübra T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu üzerindeki bıçakla yakalanan ve suçlamayı kabul etmediği belirtilen saldırgan Ersin Ü. yeniden cezaevine gönderildi.

