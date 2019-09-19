HABER

İzinle çıkan tutuklu, bıçakladığı kadına kızgın yağ döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 18:30 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de cezaevinden izin alarak çıkan tutuklu, 1,5 yıl önce ayrıldığı kadını bıçaklayıp üzerine kızgın yağ döktü - Ağır yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polisin yakaladığı saldırgan tekrar cezaevine gönderildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, cezaevinden izinli çıkan tutuklu, gizlice evine girdiği 1,5 yıl önce ayrıldığı kadını bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Kübra T. ile 40 yaşındaki Ersin Ü., 7.5 yıl önce imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Kübra T.'den ayrılan Ersin Ü., bir süre sonra hırsızlık suçundan tutuklanarak Edirne Açık Cezaevine konuldu. Kısa süre önce cezaevinden izin alarak İstanbul'a gelen Ersin Ü., ayrıldığı kadının çalıştığı iş yerine giderek barışmak istedi.

Reddedilen Ersin Ü., geçen 15 Eylül'de kadının Halkalı'daki evinin balkon kapasından gizlice girdi. Mutfakta çaydanlığa doldurduğu sıvı yağı ocakta ısıtan Ersin Ü., tezgahın üzerindeki bıçağı da alarak kadının odasına gitti. Uyuyan kadını uyandırıp "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" dediği ileri sürülen saldırgan elindeki bıçakla saldırdı. Bacağından yaraladığı kadının başından aşağı kızgın yağı döken saldırgan, çantasındaki bir miktar parayı da alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yanık ünitesinde 4 gündür tedavisi süren Kübra T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu üzerindeki bıçakla yakalanan ve suçlamayı kabul etmediği belirtilen saldırgan Ersin Ü. yeniden cezaevine gönderildi.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Küçükçekmece'deki yangında köpek yavrularını kurtardılarKüçükçekmece'deki yangında köpek yavrularını kurtardılar
Sağlık çalışanlarından diş hekimine bıçaklı saldırıya tepkiSağlık çalışanlarından diş hekimine bıçaklı saldırıya tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın Küçükçekmece şiddet

En Çok Okunan Haberler

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

Son dakika: Bakanlık duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden o annelere destek

Son dakika: İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu alanda yangın!

Nükleer Araştırma Merkezi risk altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.