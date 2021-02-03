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  4. İzinli uzman çavuş define aramak için kaçak kazı yaparken yakalandı

İzinli uzman çavuş define aramak için kaçak kazı yaparken yakalandı

03.02.2021 08:57 | Son Güncelleme:
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Samsun’a izne gelen bir uzman çavuş define aramak için kaçak olarak kazı yaparken jandarma tarafından yakalandı.Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Kırma Mahallesi Karaip mevkisinde meydana geldi.

Samsun’a izne gelen bir uzman çavuş define aramak için kaçak olarak kazı yaparken jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Kırma Mahallesi Karaip mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye gezerken İ.A. (30) ile C.A.’yı (41) kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet dedektör, 1 adet balyoz ve 1 adet kazma ele geçirildi. Yapılan araştırmada İ.A.’nın Hakkari’de görevli uzman çavuş olduğu ve bir aylık izne geldiği tespit edildi.
Jandarma tarafından ifadeleri alınan İ.A. ve C.A. savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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