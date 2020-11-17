HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

İzinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı

17.11.2020 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde içkili mekanlara düzenlenen denetimlerde izinsiz çalıştığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Nazilli’de faaliyet gösteren içkili mekanlarda yaptığı denetimlerde, bir iş yerinin kapalı alanında sigara içildiği, çalışan 2 personelin kimlik bildiriminin yapılmadığı ve 8 yabancı uyruklu şahsın izinsiz olarak çalıştığını tespit etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde içkili mekanlara düzenlenen denetimlerde izinsiz çalıştığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Nazilli’de faaliyet gösteren içkili mekanlarda yaptığı denetimlerde, bir iş yerinin kapalı alanında sigara içildiği, çalışan 2 personelin kimlik bildiriminin yapılmadığı ve 8 yabancı uyruklu şahsın izinsiz olarak çalıştığını tespit etti. Çalışma izinleri bulunmayan kadınların ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi. Bir diğer içkili eğlence mekanında yapılan denetimde ise, saat 22.00’den sonra faaliyetine devam ederek covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği, kapalı alanında sigara içildiği ve 4 kadın şahsın konsomatrislik yaptığını tespit eden polis ekipleri, idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları! İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları! İBB duyurdu, hepsi kapatılıyor

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

Akın akın Edirne'ye geliyorlar! Bulgar turistler için özel tedbirler alındı

Akın akın Edirne'ye geliyorlar! Özel tedbirler alındı

İSKİ su kesintisi 17 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

17 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Bursa'da endişelendiren gelişme! Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 17 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

12 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı kararı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.