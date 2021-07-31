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İzinsiz drone kullanımına 20 bin lira ceza geliyor!

31.07.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında izinsiz drone kullananlara bin TL ile 20 bin TL arasında idari para cezası yaptırımı uygulanacağı açıklandı. Denizli Valiliği'nin duyurduğu yeni karar Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamında alındı.

İzinsiz drone kullanımına 20 bin lira ceza geliyor!

Denizli Valiliği tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan karar ise şöyle;

“Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamında; hava araçlarının uyacağı usul ve esaslar, Denizli Valiliğinin 2019/01 sayılı genelgesiyle belirlenerek, resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Genelge kapsamında ilimiz genelinde uçuşa kısıtlanan alanlar belirlenmiş ve tüm İHA uçuşlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerektiği belirtilmiştir.

BİN TL İLE YİRMİ BİN TL ARASINDA CEZA KESİLECEK

Genelgede belirtilen kurallara uymayanlara ve izinsiz uçuş yapanlara Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden, 1.000 TL ile 20 bin TL arasında idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır.

UÇUŞ İZİN BELGESİ İLE UÇURULABİLECEK

İHA (İnsansız Hava Aracı) kullanan vatandaşlarımızın, mağdur olmamaları için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ‘www.iha.shgm.gov.tr’ adresinden kayıt oluşturmaları ve uçuş yapmak için ‘uçuş izin belgesini’ almaları ve istenildiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İHA

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Denizli
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