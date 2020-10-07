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İzinsiz düğüne 6 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 12:39 | Son Güncelleme

Karabük’te, izinsiz yapılan düğün nedeniyle düğün sahibi iki kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Burunsuz köyünde yetkili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara (ikram, maske, mesafe) uymayan düğün sahibi 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

İzinsiz düğüne 6 bin lira ceza

Karabük’te, izinsiz yapılan düğün nedeniyle düğün sahibi iki kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Burunsuz köyünde yetkili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara (ikram, maske, mesafe) uymayan düğün sahibi 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurullarca alınan kararlara uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollerin hassasiyetle devam edeceği belirtildi.

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