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İzinsiz eylem yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:23 | Son Güncelleme

Gaziantep’te izinsiz eylem yapmak isteyen Furkan Vakfı üyeleri, polisin müdahalesi ile dağıtıldı.

Gaziantep’te izinsiz eylem yapmak isteyen Furkan Vakfı üyeleri, polisin müdahalesi ile dağıtıldı. Dağılmamakta direnen erkek eylemcilerden bazıları gözaltına alınırken, kadın eylemciler ise bebek ve çocukları kalkan olarak kullanmak istedi.
Gaziantep’te Furkan Vakfı üyelerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup, izinsiz eylem yapmak amacıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Yaklaşık bir saat emniyet müdürlüğü önünde bekleyen grubu gören polis ekipleri, izinsiz eylem yapılamayacağını söyleyerek, uzaklaşmalarını istedi. İzin verilene kadar beklemeye devam edeceklerini belirten grup, polisin ikazlarına rağmen alandan ayrılmak istemedi.
Defalarca kez kendilerini uyaran ekiplere tepki gösteren grup, çağrılan çevik kuvvet ve sivil ekipler tarafından dağıtıldı. İkazlara uymayan ve dağılmayan bazı göstericiler polisin müdahalesi ile gözaltına alındı.
Polislerin müdahalesiyle erkek eylemciler polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Bebekleri kalkan olarak kullandılar
Vakıf üyesi kadınların ise kucaklarında bebeklerle eyleme katıldıkları görüldü. Polis, bebek ve çocuklarını kendilerini kalkan olarak kullanmak isteyen kadın eylemcileri seyyar hoparlörden yaptığı anonslarla uyardı. Defalarca anons yapan ekipler, izinsiz gösteri yapıldığını belirterek bebeklerin ve çocukların zarar görmemesi için kadınlardan alanı terk etmelerini istedi. Polislere tepki gösteren ve alandan uzaklaşmak istemeyen kadın göstericiler, polisin ısrarlı ikazları ile bölgeden uzaklaştırıldı.
Tüm göstericiler dağıtılırken, polisin emniyet müdürlüğü binası önünde aldığı geniş güvenlik tedbirleri sürüyor.

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