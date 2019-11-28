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Ankara'da Tahir Elçi anmasında arbede!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 16:45 | Son Güncelleme

Ankara Adliyesi önünde, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'yi, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde anmak için basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi. Avukatların polise direnmesi nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı.

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Toplumsal Hukuk Derneği’ne üye bir grup avukat, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'yi ölümünün 4'üncü yıl dönümünde anmak için, Ankara Adliyesi önünde toplandı.

ARBEDE ÇIKTI

Polis, izin alınmadığı gerekçesiyle, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini belirterek, avukatlardan dağılmalarını istedi. Grup ise Tahir Elçi'nin fotoğrafının bulunduğu, 'Seni unutmadık' yazılı pankart açarak, basın açıklamasını yapmak istedi. Bunun üzerine adliye önünde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polisleri, avukatları kalkanlarla iterek adliye içine soktu. Avukatların direnmesi nedeniyle kısa süre arbede yaşandı. Arbedenin ardından adliye içine giren grup, "Tahir Elçi ölümsüzdür" sloganları atarak dağıldı.

Kaynak: DHA

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Tahir Elçi Ankara

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