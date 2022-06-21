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İzinsiz toplamışlardı, bin pişman oldular! 438 bin 372 lira ceza kesildi...

21.06.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Muradiye ilçesinde izinsiz salep bitkisi soğanı toplayan dört kişi bin pişman oldu. Şahıslara toplam 438 bin 372 lira idari para cezası uygulandı.

İzinsiz toplamışlardı, bin pişman oldular! 438 bin 372 lira ceza kesildi...

Van'ın Muradiye ilçesinde izinsiz salep bitkisi soğanı toplayan 4 şahsa toplam
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesi kırsalında 20 Haziran tarihinde Saat 12.00 sıralarında önleyici kolluk devriyesi esnasında A.S, Y.S, F.S, C.S isimli şahısların izinsiz salep bitkisi soğanı topladıklarının tespit edildiği belirtildi.

KİŞİ BAŞI 109 BİN 593 LİRA

Açıklamada, "2872 sayılı çevre kanununa muhalefet çerçevesinde İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından şahıslara kişi başı 109 bin 593 TL olmak üzere idari para cezası uygulanmıştır. Ele geçirilen bin 52 adet (5 kg) Salep Bitkisi Soğanı ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Van
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