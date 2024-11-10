İzinsiz uçurulan dronlar az kalsın iki uçağın düşmesine sebep olacaktı!

Dün, Antalya-Van ve İstanbul-Van seferlerini gerçekleştiren iki farklı havayolu şirketine ait uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladıkları sırada bir krizle karşılaştı. Pilotlar, havada izinsiz dolaşan bir drone tespit etti. Durumu hemen hava trafik kontrolörlerine bildiren pilotlar, güvenlik amacıyla Van Gölü üzerinde tur atmaya başladı.

HAVADA DAKİKALARCA TUR ATTILAR

Uçakların uzun süre havada tur atması sonucu, yakıt seviyeleri kritik seviyelere geriledi. Bu nedenle, TK2752 sefer sayılı Boeing 737-Max 8 ve XQ7616 sefer sayılı Boeing 737-8HC tipi uçaklar, Van'a inemeyerek Diyarbakır'a yönlendirilmek zorunda kaldı.

BAŞKA HAVAALANINA İNMEK ZORUNDA KALDILAR

Uçaklar güvenli bir şekilde Diyarbakır’a iniş yaptı. İzinsiz drone uçuşu yetkililere bildirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)