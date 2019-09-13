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İzinsiz yayınlanan fotoğrafın parasını mahkeme kararıyla aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yayın yapan bir dergide yayımlanan Bursa fotoğrafının kendisine ait olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı mahkemenin yolunu tuttu.

Ülke genelinde yayın yapan bir dergide yayımlanan Bursa fotoğrafının kendisine ait olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme tam 10 sene sonra sanatçıya iki kare fotoğraf için 13 bin TL ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Ulusal bir dergide kendi çektiği Bursa manzarası fotoğrafını gören fotoğraf sanatçısı çılgına döndü. Mahkemenin yolunu tutan sanatçı, doğa fotoğrafları ve bilhassa havadan çekilen fotoğraflar konusunda kariyer yaptığını söyledi. Eserlerinin pek çok ünlü dergide yayınlandığını, bu alanda çeşitli sergilere de katıldığını kaydeden şikayetçi, eserlerinden birisinin davalı dergide yayımlandığına dikkat çekti.
Mağdur fotoğrafçı, ürününün herhangi bir izin alınmadan, yazıyı yazanın kendi eseriymiş gibi kullanıldığını ileri sürerek, 8 bin lira maddi 5 bin liralık da manevi tazminat istedi. Davalı, davanın reddini istedi. Mahkeme,davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı dergi avukatı karar düzeltme talebinde bulundu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, davalının talebini reddetti. Böylece izinsiz kullanılan iki kare fotoğraf için 10 sene sonra 13 bin TL ödenecek.

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