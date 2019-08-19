İzinsiz yıkımda iki kadın ölümden döndü

Hasan YILDIRIM-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de 6 gecekondu, hukuki süreç devam ederken, iddiaya göre evde bulunanlara haber verilmeden inşaat firması tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında evde bulunan biri yatalak iki kadın, ölümden dönerken yapılan inşaat belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Hamidiye Mahallesi'nde 6 gecekondu sahibi ile yan tarafta bina inşaatı yapan firma arasında anlaşmazlık çıktı. Taraflar arasında hukuki süreç devam ederken, bugün bölgeye gelen firma görevlileri, kimseye haber vermeden gecekonduların yıkımına başladı. Yıkım sırasında gecekonduların birinde bulunan iki kadın, yemek yerken ölümden döndü. Yıkımın başlamasıyla kendini dışarı atan kadınlardan Leyla Urlu, görevlilere yatalak annesinin evde bulunduğunu söyleyerek yıkımın durdurulmasını istedi. Bunun üzerine yıkım durdurulurken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda bulunan yaşlı kadın içeri giren sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Belediye ekipleri yıkılan evler ile ilgili tutanak tutarak işlem başlattı. KAĞITHANE KAYMAKAMI HASAN GÖÇ: BİZDEN VE BELEDİYEDEN HABERSİZ YIKIMA BAŞLAMIŞLAR Yıkım haberini alır almaz olay yerine gelen Kağıthane kaymakamı Hasan Göç, "Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 40 yıldır vatandaşlarımızın gecekonduları var. Burada ikamet etmektedirler. Yan tarafta bulunan inşaatın yetkilileri ile buranın sahipliği konusunda bir takım sorunlar varmış. Bizim kaymakamlığımızdan güvenlik istemeden, belediyeden zabıta istemeden kendileri yıkım işine girişmişler. Birkaç evi yıkmışlar. Arka tarafta yaşlı ve yatalak bir teyzemiz var. Ona zarar gelmemiş. Biz vatandaşların şikayetlerini alıyoruz. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Belediyemiz de zararların telafi edilmesi ve kalacak yeri olmayanların da kalacak yeri temin edilmesi konusunda çalışmalara başladı" dedi. KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI MEVLÜT ÖZTEKİN: İNŞAATI MÜHÜRLEDİK Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Konu çok yeni. Biz yerinde tespit yapmak için olay yerine geldik. Planları arkadaşlarımız kontrol edecek. Bilgimiz dahilinde olmayan bir yıkım gerçekleşmiş. Gerekli işlemleri yapıp binayı da mühürleyip adli işlemleri başlatıyoruz" diye konuştu. "BİZ EVDEYKEN YIKIMA GEÇTİLER" Gecekonduda yatalak annesiyle yaşayan Leyla Urgun "Bize söylemeden yıkıma başladılar. Ben ve 100 yaşındaki annem evdeydik. Büyük bir gürültü oldu. Çocuk dışarı çıktı ki, 'evi yıkıyorlar' diye geldi. Benim kulaklarım iyi duymuyor. Annem yatalak hasta çocuk bize haber vermeseydi bizim canımız da gitmişti. Bu nasıl iş ben anlamadım" şeklinde konuştu. AVUKAT SAVAŞ URLU: BURASI 2-B ARAZİSİ Annesini ziyarete gelen Avukat Savaş Urlu, "Burası 2-B arazisi. Orman kanununun 2. maddesi B kanununa göre orman vasfını yitirmiş bir alan. Bu evler 40 yılın üzerinde. Buradaki insanlar kanun kapsamında hak sahibi olması gerekirken bir takım hukuksuzluklarla başka bir şahıs buranın mülkiyetini alıyor. Burayı yan taraftaki kooperatife satıyor. Kooperatif de inşaata başlıyor. Mahkemeye başvurup tahliye kararı almaksızın sabah yıkıma başladılar. Bize hiçbir bildirim ve tebligatta bulunmadılar" ifadelerini kullandı. Öte yanda, yıkılan gecekondularda yaşayanlara belediye ekipleri tarafından kalacak yer gösterilecek.

