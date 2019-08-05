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İzinsiz yolcu taşıyan 422 araç trafikten men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 22:35 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde eş zamanlı olarak izinsiz yolcu taşıyan kişi ve firmalara yönelik denetim gerçekleştirildi - 28 bin 848 araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada, 422 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "İzinsiz Yolcu Taşımacılığı" denetimlerinde 422 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda korsan taşımacılık şeklinde tabir edilen mevzuata aykırı, yetkisiz/izinsiz olarak taşımacılık yapan kişi ve firmalara yönelik 2 Ağustos tarihinde ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu kapsamda 28 bin 848 araç ve sürücünün denetlendiği ifade edilen açıklamada, 290 sürücünün taşıma kanununu ihlal ettiğinin tespit edildiği ve 422 aracın trafikten men edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, 9 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 2 bin 536 trafik kural ihlali hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

İzinsiz yolcu taşıyan 422 araç trafikten men edildi

- Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde eş zamanlı olarak izinsiz yolcu taşıyan kişi ve firmalara yönelik denetim gerçekleştirildi - 28 bin 848 araç ve sürücünün denetlendiği uygulamada, 422 araç trafikten men edildi

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı
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81 ilde "İzinsiz Yolcu Taşımacılığı" denetimi

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