İZKUŞ için bakanlığa protokol sunulacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Gediz Deltası ve Kuş Cenneti'ndeki çalışmaların yürütülmesi amacıyla kurulan Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) için protokol hazırlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, protokolün Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulacağını, kabul görmemesi halinde birliğin fonksiyonunun kalmayacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca İZKUŞ ile protokol, gerekli çalışmalar yapılmadığı gerekçesiyle süre dolduktan sonra yenilenmedi. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde alınan karar, belediye ile bakanlık arasında zaman zaman tartışmalara neden oldu. İZKUŞ tarafından 2 yıl sonra protokolün yenilenmesi için harekete geçildi. Yüzlerce kuş türünün yaşadığı, özellikle flamingoların göç rotası için önemli alan olan Kuş Cenneti'nde, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de yatırım yapabilmesine olanak sağlanan protokol için komisyon kuruldu. Komisyon, 20 gün içinde taslak hazırlayacak. Hazırlanan protokol taslağı, önce Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sunulacak. Soyer'in inceleyeceği ve son şeklini vereceği taslak, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Arkadaşlarımız yeni bir protokol hazırlayacak. O protokolü bakanlığa sunacağız ve devir isteyeceğiz. Eğer protokol kabul edilmezse birlik zaten kuruluş amacını ve fonksiyonunu kaybediyor. Şu an zaten çalışma yapamıyoruz. Hiçbir tahsis yok. Bir fonksiyon yüklenmemiş. Bir çalışma yapmadıktan sonra anlamı yok" dedi.

Protokolün kabul edilmemesi halinde İZKUŞ'un işlevini kaybedeceğini aktaran Soyer, "Bir fonksiyonu kalmamış, hiçbir görevi olmayan, hiçbir yetkisi olmayan bir kurum neden dursun ki? Birlik otomatik olarak feshedilir" diye konuştu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise Kuş Cenneti'nin İzmir için önemli yere sahip olduğunu belirterek, "Bu protokol yenilensin, belediyeler olarak burada hizmet verelim. Kuş Cenneti'nin tanıtılması ve geliştirilmesine katkı koyalım" dedi.

İZKUŞ'ta bulunan AK Parti'li Meclis üyesi Hüsnü Boztepe de turizm açısından önemli olan deltada yapılacak çalışmaların yerel yönetimler ve bakanlık eliyle yürütülmesinin çok daha sağlıklı olacağını belirtti.

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