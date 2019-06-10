HABER

İzlanda'da yaşananlara Türkiye'den peş peşe sert tepki!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 07:58 | Son Güncelleme

A Milli Takımımıza İzlanda'da pasaport zorluğu çıkarılması olayıyla ilgili olarak Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İzlanda'da yaşananlara çok sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: EN GÜZEL CEVABI MİLLİ TAKIMIMIZ SAHADA VERECEKTİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaşanana olaya tepki gösterdi. Kalın, "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERDİ

İzlanda'daki yaşananlarla ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi.

Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Milli takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur. Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu “ilkel” uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır. Milli takımımıza selam gönderiyoruz, tüm milletimizin desteğinin onlarla olduğunu biliyorlar. İlkel davranışlara, sporun ruhuna uygun başarılar elde ederek en iyi cevabı vereceklerine inanıyoruz. Yüreğimiz milli takımımızla..."

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da İzlanda'da yaşanan skandalla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda havalimanında yapılan uygulama asla kabul edilemez, kınıyorum. Sportif organizasyonlar ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine ve barışa katkı sunmalı, yöneticilerin siyasi çıkarlarına değil." dedi.

NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için gece saatlerinde bu ülkeye geldi.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NA YÖNELİK SKANDAL HAREKET

Arama noktasında yapılan büyük saygısızlık sonrasında havalimanından çıkan Milli Takım oyuncularından Emre Belözoğlu gazetecilere demeç verdiği sarada arkadan yanına yaklaşan bir İzlanda vatandaşı ise elinde tuttuğu tuvalet fırçasını Emre Belözoğlu'na mikrofon gibi uzattı.

Emre Belözoğlu da şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum"

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorumSoylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum
Binali Yıldırım: "Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın"Binali Yıldırım: "Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın"
Anahtar Kelimeler:
İzlanda Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Diğer Haberler
Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler: İstanbul'a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar moderatörlük yapmayacak

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması: İtirazım olmaz

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

Ordu Valiliğinden Seyit Torun ve Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptın

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.