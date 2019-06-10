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İzlanda'daki skandal sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir’i telefonla arayarak Keflavik Havalimanı'da yaşananlarla ilgili bilgi aldı.

İzlanda'daki skandal sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda’nın Keflavik Uluslararası Havalimanı’nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir’e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir’den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımıza destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bir heyet ile, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımızın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda’ya giderek yarın oynanacak maçta Ay-Yıldızlılara destek olacak. (DHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzlanda TFF nihat özdemir

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ay ne ilgili adam gözlerimiz yaşardı
ekrem bey el atın izlanda sizi dinler
Aman sen zaten müdahil olmasan şaşarım
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