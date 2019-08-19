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'Ölen' ilk buzul için tören düzenledi!

BBC BBC
19.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

İzlanda, ülkenin "ölen" ilk buzulu Okjokull için tören düzenledi. Yıllar geçtikçe eriyen Okjokull, 2014 yılında, 700 yaşındayken "ölü" ilan edilmişti.

'Ölen' ilk buzul için tören düzenledi!

Bir zamanlar dağ buzulu olan Okjokull'dan geriye, bir volkanın kraterini saran küçük bir buz kütlesi kaldı.

Törene İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Çevre Bakanı Gudmundur Ingi Gudbrandsson ve eski İrlanda Başbakanı Mary Robinson katıldı.

Başbakan Jakobsdottir'in yapacağı konuşma sonrası kalabalık, başkent Reykjavik'in kuzeydoğusundaki volkana yürüdü ve bir zamanlar buzulun kapladığı bölgede "geleceğe bir mektup" bıraktı.

Bakır plakada "Ok İzlanda'nın buzul statüsünü kaybeden ilk buzuluydu. Gelecek 200 yılda tüm belli başlı buzullarımızın başına aynısının geleceğini tahmin ediyoruz. Bu anıt yaşananların farkında olduğumuzu ve neler yapılması gerektiğini bildiğimizi onaylamak için yerleştirilmiştir. Bunu başarıp başaramadığımızı ancak siz bilebileceksiniz" deniyor.

İzlandalı yazar Andri Snaer Magnason tarafından kaleme alınan metin bugünün tarihi ve o an itibarıyla havadaki karbondioksit miktarıyla bitiyor.

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İzlanda Meteoroloji Kurumu'ndan buzulbilimci Oddur Sigurdsson 2014 yılında Okjokull'un öldüğünü ilan etmişti.

50 yıldır ülkedeki buzulları fotoğraflayan Sigurdsson, 2003 yılında artık Okjokull buzulunda karın birikmeden erimeye başladığını fark etmişti.

Sigurdsson zamanla buzun çok eridiğini görmüş ve 2014 yılında gidip bizzat incelemişti. Buzulbilimci "Buzul artık hareket edebilecek ve canlı kalabilecek kadar kalın değildi. Bu yüzden onu 'ölü buz' statüsüne aldık" diyor.

Buzulbilimci, yeteri kadar buz oluştuğunda kütlenin basınçla hareket ettiğine dikkat çekiyor; "Bir buz kütlesinin buzul kabul edilebilmesi için bir limit var. Buzulun hareket etmesini sağlayacak baskı için buzun 40-50 metre kalınlığında olması gerekiyor" diyor.

Sigurdsson 2000 yılında ülkedeki buzulların envanterini çıkarmış ve 300'den fazla buzul olduğunu ortaya koymuştu.

2017 yılına gelindiğinde ise nispeten küçük 56 buzulun kaybolduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda Buzul tören Okjokull jakobsdottir

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