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İzlanda soğukları kapıya dayandı: AKOM'dan İstanbullulara uyarı yapıldı! Trakya'da don İstanbul'da fırtına...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.01.2025 09:35
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İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün (15 Ocak) için yaptığı hava tahmininde, Trakya'dan İstanbul'a kadar pek çok şehirde fırtına, karla karışık yağmur ve don olayları bekleniyor. İstanbullular için AKOM'dan da uyarı geldi. İstanbul'da bugün kuvvetli rüzgarların esmesiyle yürümek bile zorlaşacak.

İzlanda soğukları kapıya dayandı: AKOM'dan İstanbullulara uyarı yapıldı! Trakya'da don İstanbul'da fırtına...

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasıülke genelinde bugün itibariyle etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Ocak Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. O tahminlerde Trakya'nın don etkisiyle karşı karşıya olduğu görüldü. Ancak bu soğuktan tek etkilenecek şehir Trakya değil. İstanbulda fırtına bugün öyle güçlü esecek ki yürümek bile güç olacak.

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AKOM UYARIDA BULUNDU

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

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MGM GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Trakya'da mevsim normallerinin 2-4 derece altında, yurdun kuzey kıyılarında normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile gece saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sğanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

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İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

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BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 10°C
Çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin güneybatısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri kar yağışlı

KARS °C, -1°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

VAN °C, 6°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İzlanda İstanbul Fırtına don soğuk
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