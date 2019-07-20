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İzlanda'da 50 balina kıyıya vurdu

20.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

İzlanda'da bir turist kıyıya vurmuş 50 balina buldu.

İzlanda'da 50 balina kıyıya vurdu

Uzmanlar balinaların yolunu şaşırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.ABD'li bir turist, İzlanda'nın batısında yaptığı bir helikopter gezisinde kıyıya vurmuş 50 pilot balina fark etti. İzlanda’nın batısında bulunan Snaefellsnes burnunda karaya vuran balinaları gören turist, balinaların videosunu çektikten sonra durumu polise bildirdi.

Adlarına rağmen yunus ailesinin bir üyesi olan pilot balinaların kıyıya nasıl sürüklendiği ve ne zamandan beri orada oldukları henüz bilinmiyor. İzlanda'da yayın yapan radyo istasyonu RUV'a konuşan deniz bilimci Edda Elisabeth Magnusdottir, sürü halinde yaşayan ve güçlü sosyal bağları olan pilot balinaların birbirlerini takip ederek kıyıya vurmuş olma ihtimalleri olduğunu belirtti.

Bölgede kuvvetli akıntılar olduğuna dikkat çeken Magnusdottir ayrıca denizin sığ olmasının balinaların açık denize yüzmesini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

İzlanda Doğal Tarih Enstitüsü'nden Robert Arnar Stefansson da balinaların sahile vurmasının ender rastlanan bir olay olmadığını ancak 50 balinanın oldukça yüksek bir sayı olduğunu belirtti.

dpa/MY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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