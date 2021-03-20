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İzlanda'da 900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav püskürttü

20.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlanda'da başkent Reykjavik yakınlarında 900 yıldır uykuda olan yanardağ Cuma akşamı lav püskürtmeye başladı. Püskürtme öncesi 50 bine yakın depreme neden olan volkanik hareketlilik nedeniyle çevre yerleşimlerde önlem alınmıştı.

İzlanda'da 900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav püskürttü

İzlanda'da başkent Reykjavik yakınlarında 900 yıldır uykuda olan yanardağ Cuma akşamı lav püskürtmeye başladı. Püskürtme öncesi 50 bine yakın depreme neden olan volkanik hareketlilik nedeniyle çevre yerleşimlerde önlem alınmıştı.

Gece saatlerinde başlayan Krysuvik volkanik sisteminde başlaya hareketlilik, sahil güvenlik helikopteri tarafından kaydedildi.

Yetkililer lavın, Geldingadalur vadisine doğru aktığını belirtti.

Başkent Reykjavik'e çok yakın bir turizm merkezi olan Blue Lagoon jeotermal kaplıcasından da lavın yer yüzüne ulaşması ile oluşan duman görülebildi.

Ülkede Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010 yılında patlaması sonrası uluslararası hava taşımacılığında büyük aksamalar yaşanmış, 10 milyon kişi havalimanlarında mahsur kalmıştı.

Bilim insanları Cumartesi günü yaptıkları açıklamayla son volkanik aktivitenin azalmaya başladığını duyurdu.

İzlanda Meteoroloji Kurumu yetkilileri, patlamanın küçük olduğunu ve patlama yarığının 500 ila 1000 metre arasında olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1372835273671868417?s=20

Son aktivite 30 yıl sürdü

Krysuvik volkanik sisteminde ana bir yanardağ bulunmadığı, lavın yer yüzeyindeki kırıklardan püskürdüğü belirtiliyor.

Volkanik hareketliliğin bir tehlike oluşturmadığı aktarıldı ancak rüzgarla ulaşacak zehirli gaza karşı, yakın yerleşimlere önlem amaçlı pencerelerin kapalı tutulması tavsiye edildi.

Jeologların değerlendirmelerine göre, Krysuvik volkanik sistemindeki son hareketlilik 900 yıl önce yaşandı ve 1210 ile 1240 yılları arasında 30 yıl kadar sürdü.

İzlanda'da 32 aktif volkanik sistem bulunuyor ve ortalama her beş yılda bir patlama yaşanıyor.

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