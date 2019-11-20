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İzlandalı çifte evlatlık verilen ikizler, 30 yıl sonra gerçek ailesiyle buluştu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 16:45 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 2 yaşındayken anne ve babalarının boşanması üzerine yurda verilen ikizler Melek (35) ve Mehmet Yıldırım, İzlandalı Janeogmatti ve Matthias Annisius çifti tarafından evlatlık edinildi. İzlanda'da Marta ve Omar isimlerini alan ikizler, 30 yıl sonra Kırşehir'de gerçek anne ve babalarıyla buluşup, hasret giderdi.

İzlandalı çifte evlatlık verilen ikizler, 30 yıl sonra gerçek ailesiyle buluştu

Kırşehir'in merkez Karalar köyünde yaşayan İbrahim ve Nebahat Yıldırım çiftinin 1984 yılında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çift, Mehmet ve Melek isimlerini verdiği ikizleri henüz 2 yaşındayken boşandı. Anne ve babalarının çeşitli nedenlerle bakamadığı ikizler, Kırşehir'de yurda verildi.

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Bu sırada evlatlık edinmek için Ankara'ya gelen İzlandalı Janeogmatti-Matthias Annisius çifti, buradan Kırşehir'e yönlendirildi. Yuvada gördükleri Mehmet'i evlatlık edinmek isteyen İzlandalı çifte, Mehmet'in ikizinin olduğu söylendi. İzlandalı çift, bunun üzerine Melek ve Mehmet'i evlat edindi.

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MELEK 'MARTA' MEHMET 'OMAR' OLDU

İzlandalı Annisius çifti tarafından Melek'e 'Marta', Mehmet'e ise, 'Omar' ismi verildi. Genç yaşa gelen ikizlerden Omar, İzlanda Özel Kuvvetlerinde polis, Marta ise anaokulu öğretmeni oldu. 30 yıl sonra 2016 yılında Facebook'tan Omar'a Türkiye'den bir arkadaşlık isteği geldi.

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İsteği kabul eden Omar, kendisine mesaj atan kişilerin gerçek ailesi olduğunu öğrendi. Aile ile iletişim kuran ikiz kardeşler Omar ve Marta, 2016 yılının Eylül ayında geldikleri Kırşehir'in Karalar köyünde gerçek anne, baba ve akrabaları ile buluştular. Duygu dolu buluşmada ikiz kardeşler öz ailesi ile hasret giderdi. Buluşmada ikizleri İzlandalı anneleri Matthias Annisius da yalnız bırakmadı. Matthias Annisius, çocukların öz annesi Nebahat ile sohbet edip, ortak torunları olan Omar'ın kızı Daniel'i birlikte gezdirdiler. Birkaç gün süren ziyaretin ardından ikizler, İzlanda’ya geri döndüler.

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'MUCİZELER BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE GELEBİLİR'

Kırşehir'de öz anne ve babasıyla buluşan Marta Annisius, İzlanda'ya döndükten sonra sosyal medya hesabından, "Hayattaki bazı anlar için hiçbir kelimeye ihtiyaç yok. Hayat tahmin edilemez kadar güzel. Türk ailemle tanışmak hayatımın en can alıcı anlarından biriydi. Mucizeler birkaç dakika içinde gelebilir. Ayrıca en zor vedalarımdan biriydi" mesajını paylaştı.

KAYNAK: DHA

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İzlanda evlatlık ikizler Kırşehir martha Omar

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